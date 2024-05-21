«Лечь под Румынию»: какая судьба ждет Молдавию при режиме Санду

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Бизнесмен Шор: правительство Санду уготовило Молдавии судьбу лечь под Румынию

«Лечь под Румынию»: какая судьба ждет Молдавию при режиме Санду

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/ARCHEOPIX

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Оппозиционный политик и бизнесмен Шор намерен занять пост премьер-министра страны и разрушить планы действующего правительства. Будущее республики он видит в независимости и сотрудничестве с Россией.

Президент Молдавии Майя Санду и ее окружение намерены лишить страну суверенитета и сделать ее частью Румынии. Об этом в интервью NEWS.ru заявил оппозиционный молдавский политик и бизнесмен Илан Шор.

«Молдавии уготована судьба „лечь“ под Румынию. Власти делают страну банкротом, чтобы в ней было невозможно жить, чтобы сказать людям через год: „Ребята, у вас два варианта — либо сдохнете с голоду, либо мы сейчас зайдем в Румынию, нам отсыпят каких-то денег, и вы станете жить лучше“. Но мы потеряем государство и суверенитет. Это катастрофа, потому что на самом деле мы не нужны Евросоюзу», — сказал он.

Сам Шор, который намерен стать премьер-министром Молдавии в ходе парламентских выборов осенью 2024 года, видит будущее страны в ее независимости, вхождении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и тесном сотрудничестве с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами СНГ.

«Я считаю, что будущее Молдавии — вместе со странами СНГ, с постсоветским государствами. Мы должны быть на единой платформе в области экономики, внешней политики, а также политики безопасности. Нужно поддерживать друг друга и идти бок о бок», — заявил политик.

Шор уверен, что, будучи суверенной, Молдавия сможет вернуть рынки для сбыта своей сельхозпродукции, выстроить у себя производство, обеспечить население рабочими местами и вернуть многих покинувших страну граждан. Во всем этом он рассчитывает на помощь России, которая сможет предложить республике «супервыгодные» условия и цены на газ и электроэнергию.

Между тем в составе Румынии и ЕС Молдавия будет влачить нищенское существование, считает политик. По его мнению, европейцам нужна лишь молдавская земля, которую они превратят в поле боя, как Украину, либо в полигон для складирования и переработки мусора или нечто подобное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Румынии Марчел Чопаку назвал всех молдаван румынами и заявил о всемерном содействии интеграции Молдавии в свою страну.

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