Стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова
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Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России Ивана Попов арестован по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
По словам собеседника агентства, ходатайство следствия об избрании меры пресечения Попову в виде заключения под стражу рассматривалось в 235-м Гарнизонном военном суде.
Официальных комментариев по данной ситуации не было.
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