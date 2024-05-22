Главное — выжить. Как себя вести в случае сильной турбулентности

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 29 0

Если соблюдать эти правила, то можно избежать опасных последствий.

Главное — выжить. Как себя вести в случае сильной турбулентности

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Если соблюдать необходимые правила безопасности, можно избежать опасных последствий турбулентности в самолете. Об этом пишут «Известия».

«Во время турбулентности важно находиться в кресле с пристегнутым ремнем, а если она застала в туалете, то вернуться на свое место. Именно пристегнутый ремень убережет от удара головой о полку или потолок лайнера при сильной тряске, это самая распространенная травма при турбулентности», — говорится в материале.

Пассажирам мест в проходе стоит быть особенно внимательными и следить за багажными полками. В случае очень сильных толчков они могут открыться, а чемоданы — выпасть и нанести повреждения.

Еще одна опасность во время болтанки — ожог кипятком, если турбулентность началась во время раздачи питания. Поэтому стюардессы всегда прекращают разнос еды и напитков в этот период.

Некоторые пассажиры продолжают просмотр фильмов во время турбулентности, но делать этого не стоит, поскольку из-за мелькающей картинки может начаться головокружение и тошнота. Лучше включить тихую музыку, чтобы при необходимости слышать распоряжения командира и принять успокоительное.

При этом не стоит переживать за сохранность самолета. Воздушные суда сконструированы так, что могут выдержать сильную болтанку в течение длительного времени.

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