«Нечто вроде нового цифрового вида». К чему приведет бешеная гонка развития ИИ

Крупные технологические компании — Amazon, Microsoft, Google и Apple — в ближайшую пятилетку вложат триллион долларов в гонку «ИИ-вооружений», подсчитали аналитики исследовательской компании Bernstein. К чему это приведет, рассказывает «БИЗНЕС Online».

Microsoft, например, после инвестиций в OpenAI стала крупнейшим конкурентом Alphabet в самом диком технологическом цикле со времен бума доткомов. Обе корпорации борются за победу в гонке ИИ.

И теперь презентации новых моделей проходят с интервалом буквально в несколько дней, а то и часов. По этой причине становится все интереснее следить за тем, какой образ будущего формируют лидеры этих компаний.

Так, недавно власти Калифорнии, где и располагается большинство технологических гигантов, обязали корпорации тестировать модели ИИ на предмет «небезопасного поведения». Генпрокуратура штата и вовсе сможет возбуждать иски к компаниям, чьи системы искусственного интеллекта наносят «критический вред».

«Меня все это беспокоит. Но еще больше меня волнует другое. Я думаю, в не слишком отдаленном будущем придут передовые системы ИИ, которые уже реально могут причинять глобальный вред. И для таких систем, как у нас работает с тем же ядерным оружием, необходима международная организация, которая следила бы за ними, обеспечивала бы разумное тестирование безопасности, чтобы эти системы не вышли из-под контроля и не начали самосовершенствоваться рекурсивно», — говорит глава OpenAI Сэм Альтман.

Такое регулирование является в большей степени бессмысленным, убежден предприниматель. Модели ИИ, объясняет он, претерпевают постоянные обновления, а технологии вроде GPT-4 якобы не могут нести предварительных рисков.

Google же, на фоне успехов OpenAI, оказался в роли догоняющего. Гендиректор корпорации Сундар Пичаи, однако, главную проблему видит в другом.

В интернете появляется все больше контента, созданного ИИ, и поисковым системам придется выяснить, показывать его пользователям или нет. О судьбе поиска серьезно переживает и руководитель Microsoft Сатья Наделла.

Во время антимонопольного процесса в США он заявил, что эксклюзивные многомиллиардные сделки Google с такими компаниями, как Apple, по сути лишили систему Bing пространства для маневра.

Google смогла улучшить свою поисковую систему, потому что по умолчанию она получает больше пользовательских запросов, что, в свою очередь, приводит к лучшим результатам поиска, утверждает Наделла. На этом фоне Microsoft сообщила о создании подразделения Microsoft AI, которое будет развивать Copilot, Edge и Bing.

Его возглавил Мустафа Сулейман, соучредитель ИИ-компаний DeepMind и Inflection. И уже в апреле он выступил с лекцией о том, куда все идет, где пожаловался, что его шестилетний племянник поставил его в тупик вопросом, что же такое искусственный интеллект.

«Очевидно, что мы находимся на переломном этапе истории человечества. Мы на пути к появлению чего-то, что мы все изо всех сил пытаемся описать. И все же мы не можем контролировать то, чего не понимаем. Я думаю, что ИИ лучше всего понимать как нечто вроде нового цифрового вида. Не воспринимайте это слишком буквально, но я предсказываю, что мы увидим в них цифровых компаньонов, новых партнеров в путешествиях всей нашей жизни. На мой взгляд, это наиболее точный и честный способ описать то, что на самом деле произойдет. И прежде всего это позволяет каждому подготовиться к тому, что будет дальше», — рассуждал он.

Сулейман вписывает этот цифровой вид в контекст эволюции жизни на земле. Все идет к тому, считает он, что у всех появится персональный ИИ с идеальным IQ, который при этом будет добрым, поддерживающим, сочувствующим.