Ради Киркорова? Овсянникова прервала реабилитацию после пластики и вышла в свет

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Блогер Овсянникова после пластики вышла в свет с Киркоровым

Ради Киркорова? Овсянникова прервала реабилитацию после пластики и вышла в свет

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Блогер и поп-король в последнее время все чаще проводят время вместе.

Звезда «Дома-2», блогер и муза Филиппа Киркорова Марго Овсянникова спустя всего две недели после пластической операции вышла в свет. Вместе с поп-королем она посетила премию одного журнала.

На мероприятие Овсянникова пришла в черной маске, полностью закрывающей лицо. Ее было сложно узнать. Показывать лицо она не хотела. То ли держит интригу, то ли оказалась недовольна результатом работы хирурга. На премии ей вручили награду «Прорыв года». Даже выйдя на сцену, маску она не сняла.

Блогер призналась, что соблюдать рекомендации после пластики ей оказалось сложно. Своим выходом в свет она закончила реабилитацию и отказалась от ношения бандажа.

«Я понимаю и вижу, что никаких сильных изменений бандаж не дает, а мне нужно быстрее восстановиться. Буду искать другие способы — недавно даже лечебную грязь пробовала. Отеки начали лучше спадать», — процитировали заявление Овсянниковой издание 7Дней.ru.

К слову, появляться вместе с Овсянниковой Киркоров стал в последние месяцы. Он поддерживает певицу и дает ей советы. Вероятно, Киркоров как раз и порекомендовал Овсянниковой лечь под нож пластического хирурга Тимура Хайдарова. У него оперировался и сам поп-король неоднократно. Сам же Хайдаров за работу браться не хотел, считая, что подруга Киркорова и так хороша. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что омрачило день рождения Филиппа Киркорова.

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