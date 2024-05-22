В США обвинили ФБР в намерениях убить Трампа

Грин: ФБР планировало убить Трампа в 2022 году
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
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Обыски в Мар-а-Лаго в 2022 году могли закончиться трагически.
ФБР планировало убийство экс-президента США Дональда Трампа. Об этом заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.
«Министерство юстиции (Джо) Байдена и ФБР планировали убить президента Трампа и дали на это зеленый свет», — написала она в социальной сети Х.
Соответствующее заявление республиканка сделала после появления сообщений о том, что агенты ФБР при обыске в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида, в 2022 году имели при себе огнестрельное оружие и у спецслужб было разрешение на его использование.
Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Boeing 757, который принадлежит Трампу, попал в аварию в штате Флорида в аэропорту Уэст-Палм-Бич. Оказалось, что воздушное судно политика задело крылом другой самолет во время руления — подробности инцидента пока что неизвестны.
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