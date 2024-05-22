Пентагон заявил о запуске Россией противоспутникового аппарата в космос

Россия якобы запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли», — сказал он в ходе брифинга.

На той же орбите, указал Райдер находится «американский правительственный спутник». Ведомство, пообещал чиновник, будет следить за российским аппаратом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поручил разобраться с вопросами постройки ядерной установки в космосе. Глава государства поручил правительству разобраться с этим, отметив, что у России есть хорошие компетенции, которыми можно гордиться, на них можно рассчитывать и в будущем.