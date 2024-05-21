«Получает все плюшки»: Алена Апина обвинила одного из создателей «Комбинации» в обмане

Певица Алена Апина уверена в нарушениях ее прав со стороны группы Russian Girls и одного из создателей «Комбинации». В чем они заключаются, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Алена Апина заявила, что подает в суд на группу Russian Girls. В чем певица обвинила молодых коллег? Почему Апина собралась судиться с одним из создателей «Комбинации» Виталием Окороковым? Правда, что он много лет обманывал заслуженную артистку РФ? И кому на самом деле принадлежат права на хиты легендарного коллектива? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«С Измайловского рынка привезли кокошник. Очень красивый», — поделилась солистка Russian Girls Яна Полянская.

«Я с бешеными открытыми глазами наблюдаю за всей этой свистопляской», — призналась певица Алена Апина.

Хиты группы «Комбинация» снова возглавляют чарты. Спустя 35 лет подростки танцуют на дискотеках под «Бухгалтера» и «American Boy». Правда, теперь эти песни исполняют не Алена Апина и Татьяна Иванова, а совершенно другие артистки.

Самара Кадырова и Яна Полянская, так же как и их предшественницы, родом из Саратова. В 2021 году они основали дуэт под названием Russian Girls.

«У меня был переломный момент в жизни, и я решила пойти на регрессивный гипноз. После сеанса на второй день мне пришла мысль петь песни Виталия Окорокова группы „Комбинация“. Наш замечательный звукорежиссер в Саратове сказал, что нужно это официально сделать. И скинул мне контакты Виталия Алексеевича Окорокова, правообладателя этих песен», — уточнила солистка Russian Girls Самара Кадырова.

«Я безвозмездно, подчеркиваю. Многие удивляются. Я им подписал бумаги все. Бедные девочки работают с нуля, им никто не помогает. Сами какие-то костюмы. Неужели с них еще за это деньги брать? Они зарабатывают-то не так уж много с этих концертов», — объяснил композитор Виталий Окороков.

По данным СМИ, до недавнего времени стоимость выступления была примерно 10-12 тысяч рублей. Но после премьеры сериала «Слово пацана», в котором прозвучали легендарные композиции в исполнении девушек, гонорары возросли. Теперь за выход на сцену они получают минимум 50 тысяч. Алена Апина объясняет: ее, конечно, радует, что эти песни вновь популярны. Вот только женщина отчетливо слышит в фонограмме Самары и Яны свой собственный голос.

«Мы взрослые люди. Понимаем, что они не с интернета скачали эти фонограммы. Там звучат бэки наши с Таней», — подчеркнула Апина.

«Я их тоже послушал, эти фонограммы. Я знаю свои фонограммы. Не поют там Апина с Ивановой. Им кажется, что это они поют», — заявил композитор Окороков.

«Здесь просто манера такая, на высоких позициях: „Не забывай наш первый вечер“. И получается в таком формате. А когда это еще пропущено через „цифру“, то это может быть очень похоже», — объяснила Самара Кадырова.

Однако Алена Апина и вторая бывшая солистка «Комбинации» Татьяна Иванова не верят молодым артисткам и собираются подавать на них в суд.

«Татьяна Геннадьевна в ночи написала нам: „Вам капец. Я приеду в Саратов, вам капец“. Так прям и было. — „Что вы сделали лично? Да ****** вы не сделали лично“», — рассказала Яна Полянская.

«Я что, пойду сейчас и буду вылавливать их в каких-то клубах, банях, где они там работают. И буду говорить: „Ай-ай-ай, вы что же делаете, девочки?“. Огромные состоявшиеся девицы. Я понимаю, что они делают», — заверила экс-солистка группы «Комбинация».

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Заодно певицы хотят раз и навсегда прояснить вопрос с авторскими правами. Иванова и Апина не понимают, почему песнями, в создании которых они принимали непосредственное участие, распоряжается один лишь Окороков. По словам Алены, Виталий не отчисляет им никакие дивиденды. Более того, запрещает самим артисткам исполнять те самые хиты.

«Получает все плюшки, в том числе и материальные, один человек. Вы считаете, это нормально? Мы считаем, что нет. Тридцать пять лет. Мы с Таней не получили ни копейки за эти фонограммы. Ни за исполнительские доли. Ни за любые другие. Все фонограммы почему-то вдруг принадлежат Виталию Алексеевичу. Мы не понимаем, почему», — высказалась Апина.

«Тогда я должен платить барабанщику, который играл, гитаристу. Они получили деньги, спели. Все. Они зарабатывали с концертов. Поэтому им, мне кажется, даже морально и нравственно не стоит предъявлять претензии», — отметил композитор Окороков.

«Мы стали триггером для Алены Апиной для того, чтобы выяснить отношения с лейблом, чтобы получить деньги. А когда они с Татьяной Ивановой гастролировали по всей России, получали в дар бриллианты и миллионные гонорары, почему-то про Виталия Окорокова вообще не вспоминали», — уточнила Полянская.

Алена Апина объясняет: она несколько раз пыталась заявить о своих правах, но композитор говорил, что это все бесполезно. Якобы закон давно поменялся, и ей ничего не светит.

«Виталий Алексеевич Окороков сказал, что существует закон, который говорит о том, что авторское право… То есть оно не имеет никакой юридической силы, если это было создано до 1991 года», — рассказала экс-солистка «Комбинации».

Но ситуация с группой Russian Girls заставила артистку усомниться в порядочности композитора. И она отправилась на консультацию к юристу.

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«Он говорит: „Нет. На интеллектуальную собственность — да. Но на авторское право это не распространяется“. Я не думаю, что он этого не знал. Думаю, что, конечно, это такие обманные манипуляции, которые много-много лет… Если бы я не подняла свою прекрасную ******* и не сходила, и не узнала, я бы так и жила дальше в неведении», — поделилась певица.

Теперь Апина намерена получить то, что полагается ей по закону. По мнению юристов, у нее есть все шансы на победу.

«Апина, конечно, может обращаться за тем, чтобы были компенсированы незаконные, без разрешения использования ее произведений. По закону может быть либо в твердой сумме, которая определяется судом: от десяти тысяч до пяти миллионов рублей. Либо сумма, которая двукратная в сравнимых обстоятельствах тому воспроизведению, которое произошло», — объяснил адвокат Юрий Ефимов.

Певица признается: она следила за подобными разборками коллег и готова к долгим судебным тяжбам. Сдаваться не собирается. Хочет, наконец, поставить точку в многолетнем споре и доказать, что всегда побеждает справедливость.