В Финляндии отреагировали на предложение России о границе в Балтийском море

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Евгения Романова
Евгения Романова 9 0

МИД Финляндии прорабатывает предложение России о границе в Балтийском море

В Финляндии отреагировали на предложение России о границе в Балтийском море

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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С идеей уточнить координаты морских границ у Калининградской области выступило Минобороны РФ.

Власти Финляндии прорабатывают детали предложения Минобороны России обновить координаты российских морских границ в Балтийском море у Калининградской области. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен на странице в соцсети X.

«Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, в том числе об их пересмотре», — сказала она.

Хельсинки предполагает, что Москва будет действовать в соответствии с официальным документом по морскому праву, ведь является его участницей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России предложило уточнить линию госграницы в Балтийском море у Калининградской области.

Согласно документу, в случае утверждения проекта «будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска, позволяющая использовать соответствующие акваторию как внутренние морские воды».

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