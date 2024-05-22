Кровавый скандал: как 30 тысяч британцев заразились ВИЧ и гепатитом С при переливании

Почти по 250 тысяч фунтов придется Великобритании выплатить каждому пострадавшему от халатности национальной системы здравоохранения. И это только промежуточная сумма компенсации.

Британцам десятки лет переливали инфицированную кровь, в результате тысячи людей заразились ВИЧ и гепатитом С. Расследование длилось пять лет, и его результаты назвали позором для всего государства. Кто виноват в произошедшей трагедии, рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Манифестация прошла напротив Вестминстерского дворца и знаменитой башни с часами. Красные костюмы символизируют позор британской системы здравоохранения. Участники — родственники пациентов, зараженных вирусом иммунодефицита человека и гепатитом С в результате медицинских манипуляций.

Смертельно опасное лечение проводили в 1980-х годах.

«Я здесь, потому что надеюсь получить хоть какое-то облегчение после 30 лет горя и скорби по моему брату. Он погиб из-за зараженной крови. Я надеюсь, что собравшиеся здесь люди смогут избавиться от страданий, а государство сможет принять свою ошибку и извиниться», — говорит сестра погибшего от заражения крови Данаэлла Эдгертон.

Чудовищный медицинский беспредел творился почти два десятилетия! Пять лет длилось расследование. Результат — тысячи страниц обвинений. В семи объемистых томах расписано, как и от чего людей хотели вылечить, но в итоге отправляли на тот свет.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, уже назвал день публикации доклада «днем позора» для страны. А в парламенте сводка о заражениях и их причинах и вовсе вызвала эффект разорвавшейся бомбы.

«Я хочу, чтобы все понимали, о чем речь. Это было грязной тайной министерства здравоохранения. На пострадавших смотрели как на неудобство, с которым надо справляться. Это полностью противоречит тому, что мы обязаны делать в парламенте — призывать к ответственности министров за то, что происходит в их ведомствах», — заявила член Британского парламента Джеки Дойль-Прайс.

Корнями история «Фактора восемь», как его еще называют в британской прессе, уходит в семидесятые годы, когда это лекарство от гемофилии закупали в США. Его делали на основе препаратов крови, которую не проверяли на вирус иммунодефицита до 1986 года, а на вирус гепатита С до 1991-го! Когда же выяснилось, что лекарство, по сути, представляло собой яд замедленного действия, было уже поздно.

Мел Маккей была инфицирована во время операции на сердце. И все эти годы она вынуждена себя ограничивать и постоянно принимать лекарства.

«Когда я узнала, что у меня ВИЧ, я поняла, что не смогу достичь всего, чего хотела в жизни. Я хотела стать детским врачом, но эта дверь для меня закрыта навсегда. И я теперь никогда не смогу завести свою собственную семью. Я рада, что правда всплыла наружу, но мне так грустно, что не все пострадавшие сейчас с нами», — говорит Мел Маккей.

Общее количество пострадавших от инъекций смерти оценивается примерно в 30 тысяч человек. Долгое время эту информацию скрывали. И вот сейчас в парламенте заговорили о компенсациях.

«Я понимаю, что пострадавшие от зараженной крови продолжают умирать каждую неделю. И наверняка есть люди, которые слушают меня сегодня и думают, что не доживут до выплаты компенсации. Поэтому сегодня я сообщаю, что правительство произведет промежуточные выплаты до внедрения полной схемы компенсаций в размере 210 тысяч фунтов всем живым пострадавшим», — главный секретарь казначейства Джон Глен.

Долгое время считалось, что британская медицина — одна из лучших в мире. Но теперь оказалось, что это не совсем так. И более того: в опубликованном докладе сказано, что пациентов сознательно подвергали риску заражения. Врачи знали о потенциальной опасности, но ничего не говорили о ней.