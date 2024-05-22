Россия передала Украине шесть детей

Россия передала украинской стороне шесть детей при посредничестве Катара, рассказала уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

«Воссоединим очередную группу детей, находившихся в России, со своими родителями и другими родственниками, которые проживают на Украине», — заявила Львова-Белова.

Она уточнила, что речь идет о мальчиках от шести до 17 лет. Среди них — два брата. Все они жили в России со своими родственниками.

Львова-Белова также указала, что всего за период проведения спецоперации 70 детей воссоединились со своими родственниками на Украине. Кроме того, шесть детей вернулись в Россию.

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