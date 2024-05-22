Россия передала Украине шесть детей
Сколько всего несовершеннолетних вернулись домой за все время спецоперации?
Фото: Спринчак Валентин / ТАСС
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Россия передала украинской стороне шесть детей при посредничестве Катара, рассказала уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.
«Воссоединим очередную группу детей, находившихся в России, со своими родителями и другими родственниками, которые проживают на Украине», — заявила Львова-Белова.
Она уточнила, что речь идет о мальчиках от шести до 17 лет. Среди них — два брата. Все они жили в России со своими родственниками.
Львова-Белова также указала, что всего за период проведения спецоперации 70 детей воссоединились со своими родственниками на Украине. Кроме того, шесть детей вернулись в Россию.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем обернется введение налога на бездетность на Украине.
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