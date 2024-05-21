«Зацикливают проблему»: чем обернется введение налога на бездетность на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 068 0

Социолог Денисов: введение налога на бездетность вызовет негодование на Украине

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Демьянчук; 5-tv.ru

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Депутаты Рады нашли, как им кажется, действенный способ борьбы с катастрофической убылью населения.

Введение налога на бездетность, предложенное членами правящей партии «Слуга народа», вызовет, мягко говоря, негодование у граждан Украины. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил социолог Алексей Денисов.

«Нужно понимать, что мы заводим детей, когда у нас есть какая-то экономическая стабильность, а на Украине про нее сейчас говорить не приходится. <…> У большинства семей и так не хватает экономического ресурса для содержания уже имеющихся членов, а их еще заставляют платить за то, что у них нет детей», — отметил он.

По словам Денисова, вводя подобный закон, украинские власти зацикливают проблему: для содержания детей нужны деньги, однако людей заставляют отдавать их государству в виде налога на бездетность.

«Возможно, это приведет к повышению уровня недоверия к власти, негодованию и социальной напряженности», — заключил социолог.

Предложение ввести налог на бездетность внес в Верховную раду депутат Сергей Гривко. Предполагается, что размер сбора составит 1,5% для бездетных, 1% для людей с одним ребенком, 0,5% — с двумя детьми. Платить налог будут все резиденты Украины в возрасте от 21 до 58 лет.

По всей видимости, мера направлена на борьбу со стремительным сокращением населения страны на фоне гибели в боевых действиях и бегства за границу огромного числа граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как закон о мобилизации уничтожает экономику Украины.

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