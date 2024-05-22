ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию Запорожской АЭС

На протяжении последних двух дней боевики обстреливали жилые объекты в Энергодаре, рядом с которой находится станция.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Украинские боевики атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, применив дрон-камикадзе. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ЗАЭС. «ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе по территории транспортного цеха Запорожской АЭС», — говорится в сообщении. В результате происшествия никто не пострадал и разрушений не зафиксировано. При этом в пресс-службе отметили, что за последние два дня было зафиксировано несколько атак с применением беспилотников на жилые и социальные объекты в Энергодаре, рядом с которым находится ЗАЭС. Обстрелы мирных граждан, станции и ее инфраструктуры являются терактами, они недопустимы. Ранее 5-tv.ru писал, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал условие, при котором раскроет виновника атак на ЗАЭС. Экспертам необходимы данные, подтверждающие происхождение снаряда, отметил он.