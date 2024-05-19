«Скрывать не стану»: глава МАГАТЭ назвал условие, при котором раскроет виновника атак на ЗАЭС
Гросси: МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС после получения доказательств
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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Экспертам необходимы данные, подтверждающие происхождение снаряда.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) назовет сторону, совершившую обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), если сможет независимо подтвердить эту информацию. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости.
Гросси добавил, что прежде уже отвечал на вопрос прессы в Нью-Йорке о том, может ли МАГАТЭ определить источник атак на ЗАЭС. Он называл крайне сложным этот процесс, учитывая вид дронов, их особую траекторию и возможность их запуска с любого направления. МАГАТЭ, продолжил Гросси, не хочет заниматься спекуляциями, поэтому говорить об этом стоит только при получении всех подтверждающих происхождение снаряда данных.
«В данном случае у нас этого не было, и таким образом мы не заявили об этом. Но я также сказал в Нью-Йорке, что если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Вовсе нет», — заявил Гросси.
Он также назвал своей обязанность раскрыть общественности виновника обстрелов ЗАЭС. Вместе с тем глава МАГАТЭ выразил уверенность, что новых атак на станцию не будет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МАГАТЭ заявили об отсутствии следов запуска беспилотников с ЗАЭС. Сотрудники агентства осмотрели всю территорию.
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