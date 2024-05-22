Марковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 83 0

На этой должности она проработала почти семь лет.

Марковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны

Фото: из открытых источников

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Россияна Марковская уходит с поста пресс-секретаря бывшего министра обороны Сергея Шойгу — ныне секретаря Совбеза России. Об этом она сообщила в личном блоге.

Марковская указала, что на этой должности проработала почти семь лет. По ее словам, это время пролетело «как МиГ-31».

«Буду вспоминать это время с гордостью», — написала она.

Марковская добавила, что переходит на другую должность. Однако на какую именно, не уточнила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин освободил Толстого от должности своего советника.

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