Марковская покинула пост пресс-секретаря министра обороны

Россияна Марковская уходит с поста пресс-секретаря бывшего министра обороны Сергея Шойгу — ныне секретаря Совбеза России. Об этом она сообщила в личном блоге.

Марковская указала, что на этой должности проработала почти семь лет. По ее словам, это время пролетело «как МиГ-31».

«Буду вспоминать это время с гордостью», — написала она.

Марковская добавила, что переходит на другую должность. Однако на какую именно, не уточнила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин освободил Толстого от должности своего советника.