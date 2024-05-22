Умерла сестра Жанны Фриске

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 1 786 0

Двоюродная сестра Жанны Фриске умерла от рака

Умерла сестра Жанны Фриске

Фото: www.globallookpress.com / AlphaSpecnaz

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Татьяна Гончаренко так и не смогла победить рак.

Экс-солистка «Блестящих» Наталья Фриске рассказала в личном блоге, что ее двоюродная сестра Татьяна Гончаренко умерла от рака.

«Моя прекрасная девочка, такая молодая, такая красивая, и так рано ушла. Лети, моя сестренка. Я тебя очень люблю и буду помнить», — написала артистка.

Летом 2022 года Фриске собирала средства на лечение родственницы. У Гончаренко обнаружили метастазы в позвоночнике и печени, ей нужен был срочный курс химиотерапии.

В итоге родственница артистки начала лечение в Турции, которое дало положительные результаты. Однако в мае 2024-го Фриске сообщила, что ее сестра находится в плохом состоянии, а метастазы пошли по всему телу.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра покойной Жанны Фриске решила найти своей дочери нового отца.

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