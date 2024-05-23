На Украине начали освобождать заключенных по УДО для мобилизации

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 9 0

За ними установят административный надзор, который будут осуществлять командиры воинской части.

На Украине начали освобождать заключенных по УДО для мобилизации

Фото: Круглякова Марина / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Первые решения об условно-досрочном освобождении (УДО) заключенных для мобилизации в ВСУ начали выносить на Украине. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Первые два вердикта вынес Хмельницкий суд в отношении мужчин 2000 и 1981 годов рождения. Они отбывали наказание за кражи, совершенные перед началом СВО.

СИЗО обязали безотлагательно отпустить их в нацгвардию и отвезти в местный ТЦК для заключения контракта. В ближайший год за освобожденными установят административный надзор, который будут осуществлять командиры воинской части.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, как усиление мобилизации усугубило ситуацию на Украине.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.19
-0.22 97.90
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:59
На Украине начали освобождать заключенных по УДО для мобилизации
0:32
Король Бахрейна прибыл в Москву для переговоров с Путиным
0:31
Путин поддержал выдвижение главы Липецкой области Артамонова на второй срок
0:02
Шесть крокодилов на ферме и полный патриархат. Увлекательные истории живущих с африканцами россиян
23:43
Японии посоветовали отложить переговоры с Россией о Курилах
23:24
Москва возглавила рейтинг качества жизни среди регионов России

Сейчас читают

«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских
Умерла сестра Жанны Фриске
До небывалых размеров: можно ли увеличить пенис без операции
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео