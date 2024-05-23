На Украине начали освобождать заключенных по УДО для мобилизации

Первые решения об условно-досрочном освобождении (УДО) заключенных для мобилизации в ВСУ начали выносить на Украине. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Первые два вердикта вынес Хмельницкий суд в отношении мужчин 2000 и 1981 годов рождения. Они отбывали наказание за кражи, совершенные перед началом СВО.

СИЗО обязали безотлагательно отпустить их в нацгвардию и отвезти в местный ТЦК для заключения контракта. В ближайший год за освобожденными установят административный надзор, который будут осуществлять командиры воинской части.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, как усиление мобилизации усугубило ситуацию на Украине.