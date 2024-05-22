«Людей вообще нет»: как усиление мобилизации усугубило ситуацию на Украине

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 0

После вступления в силу нового закона о мобилизации на Украине опустели города

«Людей вообще нет»: как усиление мобилизации усугубило ситуацию на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ty ONeil

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Тема:
Спецоперация

И что происходит возле военкоматов?

После вступления в силу закона об ужесточении мобилизации города Украины практически опустели, сообщает EADaily. Это начали признавать и местные СМИ. Так, в рамках телемарафона «Единые новости» корреспондент решила взглянуть на количество желающих пойти на фронт у одного из центров предоставления административных услуг (ЦНАП) в Киеве.

«И тут с самого утра пока что не было ни единого военнообязанного», — заявила корреспондент.

Более того, в ответ на вступивший в силу закон, акцию протеста устроили украинские дальнобойщики. На трассе Одесса-Киев сотни экипажей выстроились на обочине. Водители фур просто не могут выполнять свои обязанности, так как отныне считаются невыездными.

А центр Запорожья, наоборот, оказался гораздо более пустынным, если судить по роликам, которые публикует местная блогер. Утром 18 мая на улицах не было ни пешеходов, ни машин. В Днепропетровске ситуация такая же, о чем рассказал местный предприниматель, выложив видео, где показал центральный рынок с пустыми рядами.

«Людей вообще нет. Все пусто. Что думает наша власть? Где экономика?» — прокомментировал молодой человек.

Стоит упомянуть, что мэр города еще до этого в мае жаловался, что тотальная мобилизация крайне негативно влияет на работу критической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине обязали работодателей доставлять своих сотрудников в военкоматы — решение не обошло стороной и работающих удаленно. Утверждается, что новый закон от 18 мая предписывает всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет иметь военный билет, а также предъявлять его по требованию как полиции, так и сотрудников ТЦК.

Тема:
Спецоперация
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