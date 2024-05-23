Путин поручил утвердить программы развития десяти регионов до 1 октября

Ответственным за выполнение этого глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября утвердить индивидуальные программы по развитию десяти регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В числе субъектов — Республика Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайский край, Кировская, Курганская и Псковская области. Указанный период — 2025–2030 годы.
Ежегодно на эти программы из федерального бюджета должно выделяться не менее десяти миллиардов рублей. Программы должны быть утверждены до 1 октября, ответственным за выполнение глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
Ранее 5-tv.ru писал, что правительство России займется разработкой дополнительных мер для продвижения на зарубежные рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия малых предпринимателей России. Соответствующее поручение дал Путин.
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