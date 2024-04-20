Правительство России займется продвижением сельхозпродукции на зарубежные рынки

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

Путин поручил принять меры для продвижения сельхозпродукции на зарубежные рынки

Правительство России займется продвижением сельхозпродукции на зарубежные рынки

Фото: www.globallookpress.com / Wang Song

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Соответствующее поручение кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин.

Правительство России займется разработкой дополнительных мер для продвижения на зарубежные рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия малых предпринимателей России. Соответствующее поручение Кабмина по итогам рабочей поездки в Ставропольский край дал президент РФ Владимир Путин.

В разработке также примет участие Российский экспортный центр.

«Принять дополнительные меры, направленные на продвижение на зарубежные рынки российских сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями из числа субъектов малого предпринимательства», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад о выполнении поручения президента Кабмин должен будет подготовить до 1 октября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал ключевой приоритет России.

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