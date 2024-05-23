ВСУ ударили по двум детским лагерям в Белгороде

Российские силы ПВО отразили очередную атаку киевского режима утром 23 мая.

В центре Белгорода прогремела новая серия из нескольких десятков взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

Прежде, примерно в 05:54 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о запуске сирены ракетной опасности. Отменена она была после чуть более часа работы.

Как передает агентство, позже еще одна серия из двух десятков взрывов прогремела в центре города, возле Соборной площади на фоне повторно запущенного сигнала ракетной опасности. По данным Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. В городе Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей», — написал губернатор.

В частности, в одном лагере в результате атаки ВСУ оказалась повреждена хозпостройка, во втором — поле на стадионе. Также загорелась сухая трава на площади 50 квадратных метров. Повреждения поучили и три частных жилых домовладения в селе Таврово: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Гладков добавил, что на местах работают оперативные службы, информация о последствия атаки со стороны киевского режима уточняется.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили за ночь 32 реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью.