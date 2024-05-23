Силы ПВО уничтожили за ночь 32 реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 12 0

Силы ПВО уничтожили 32 реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили за ночь 32 реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

О пресечении попытки атаки Киева сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как расчеты ЗРК «Тор» уничтожают дроны ВСУ.

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