Силы ПВО уничтожили за ночь 32 реактивных снаряда Vampire над Белгородской областью

О пресечении попытки атаки Киева сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО Vampire и три беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как расчеты ЗРК «Тор» уничтожают дроны ВСУ.