Нашла замену Питту? Джоли заметили в Берлине в компании нового ухажера

Кто может быть новым возлюбленным голливудской звезды?

Анджелина Джоли, похоже, нашла замену Брэду Питту. Папарацци заметили ее в компании немецкого актера Аугуста Диля. Он хорошо известен в нашей стране по роли Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты». Но это не единственный претендент на сердце обладательницы Оскара. Список потенциальных женихов изучил корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Это — любовь, вышедшая за пределы экрана. Ее тщательно скрывали и держали в тайне. Но папарацци все же достали снимки, что облетели весь мир. Анджелину Джоли в компании с Аугустом Дилем засекли в индийском ресторане в районе Шарлоттенбург в Берлине.

«Я думаю, что, хотя очень важно быть вдумчивым, этичным и внимательным, также очень важно иметь немного безумия, немного дикости и не бояться это показывать», — считает Джоли.

Как у Мастера и Маргариты, так и у Джоли с новым Воландом закрутился роман вопреки мнению со стороны. Мимолетное безумие актрисы или конспирация длинной в четырнадцать лет, но первый поцелуй у пары состоялся в 2010-м. Во время совместной работы над фильмом «Солт».

«С самого начала, с первого съемочного дня я был очень взволнован. И потом все началось — с этой сцены с поцелуем. Впоследствии я был очень рад, что мы начали именно с нее, потому что остальные сцены протекали более естественно», — признается Диль.

О личном немецкий актер говорит редко, больше — о творчестве. Но фанаты заметили, что романтичная сцена особенно запомнилась Дилю.

Хотя познакомилась пара еще годом ранее. На съемках «Бесславных ублюдков» Тарантино. Тогда Анджелина Джоли навещала своего мужа Брэда Питта, который исполнял главную роль. Да и Диль был в то время несвободен.

«Есть много вещей, которые я хотела бы исправить в прошлом. Например, я не доверяла своему безумию. Просто не считала его чем-то хорошим. А теперь понимаю — это часть меня. В молодости я не считала это хорошей вещью, но сейчас это часть меня, и это важно», — говорит Джоли.

Совпадение или нет, но брак Диля рухнул тогда, когда и Джоли обрела свободу. Впрочем, теперь все внимание к их совместному роману.

Истинная любовь или же интрига, повторяющая исход Брэда Питта? Когда на развод потребовалось семь лет, сотни судов и миллионы долларов.

«Она так часто подает иски, возможно, хочет видеть больше заголовков, что „Брэд Питт тиран, жестокий человек“. Хотя я этому не верю. Если бы он был таким плохим, как говорит Джоли, как она могла терпеть все это время?» — отмечает адвокат Питта.

Но за последние годы Джоли замечали в компании разных мужчин. От коллег-актеров до семейства Ротшильдов. Инсайдеры регулярно подогревают интерес прессы.

До свидания с Дилем многие считали, что голливудская актриса и вовсе встречается с двумя мужчинами одновременно: темнокожим репером Акалой и Джастином Левиным, с которым она вместе продюсировала мюзикл «Аутсайдеры». При этом пережить болезненный опыт прошлых отношений, как говорит сама Анджелина Джоли, помогают ее дети.

«Я провожу с ними время, и они помогают мне восстановить силы. Они — лучшее, что есть у меня, и я у каждого из них чему-то научилась», — говорит актриса.

Однако именно роман с Аугустом Дилем фанаты считают самым реалистичным. Другие кандидаты на его фоне ушли на второй план. Теперь поклонники гадают: продолжится эта дружба длиной уже больше пятнадцати лет или давний поцелуй на съемочной площадке уже перерос в полноценный роман.