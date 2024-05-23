В Польше истребитель МиГ-29 потерял топливный бак во время учебного полета
Инцидент произошел рядом с Калининградской областью.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Björn Trotzki
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Польский истребитель МиГ-29 во время учебного полета потерял топливный бак, который упал неподалеку от жилых строений. Об этом сообщила пресс-служба главного командования армии Польши на странице в соцсети X.
«Произошла потеря топливного бака. Бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от [жилых] строений», — говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал. Госкомитет по экспертизе авиации Польши начал проводить проверку обстоятельств случившегося.
Как отмечает Gazeta Wyborcza, бак упал в Эльблонгском районе, который находится рядом с Калининградской областью. Данный истребитель МиГ-29 принадлежит 22-й базе тактической авиации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО сбили три истребителя МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации.
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