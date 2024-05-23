В Польше истребитель МиГ-29 потерял топливный бак во время учебного полета

Польский истребитель МиГ-29 во время учебного полета потерял топливный бак, который упал неподалеку от жилых строений. Об этом сообщила пресс-служба главного командования армии Польши на странице в соцсети X.

«Произошла потеря топливного бака. Бак был пустой и упал в нескольких сотнях метров от [жилых] строений», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Госкомитет по экспертизе авиации Польши начал проводить проверку обстоятельств случившегося.

Как отмечает Gazeta Wyborcza, бак упал в Эльблонгском районе, который находится рядом с Калининградской областью. Данный истребитель МиГ-29 принадлежит 22-й базе тактической авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы ПВО сбили три истребителя МиГ-29 ВСУ в зоне спецоперации.