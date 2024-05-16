Российские силы ПВО за сутки сбили три самолета МиГ-29 на Украине
Киевский режим лишился и 25 беспилотников.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили в зоне спецоперации три украинских самолета МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в сводке о ситуации на Украине.
Помимо трех МиГ-29, бойцы армии России сбили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киевский режим также лишился семи ракет ATACMS и «Точки-У», пяти реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», пяти управляемых авиационных бомб Hammer и четырех противорадиолокационных ракет HARM.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы России нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен»* и «Иностранного легиона» в Харьковской области.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
* — террористическая организация, запрещенная в России
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