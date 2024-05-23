Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о разводе с Беном Аффлеком

Голливудская актриса Дженнифер Лопес впервые отреагировала на слухи о разводе с Беном Аффлеком, сообщает Daily Mail.

Один из репортеров сумел «поймать» звезду в Мехико — актриса посетила премьеру фильма «Атлас», в котором она исполнила главную роль. В итоге Лопес пустила в ход шутки, а затем к ней подошел коллега по фильму Симу Лю, который заявил, что эту тему журналисту точно не стоит вскрывать. При этом она все же вернулась к репортеру и бросила двусмысленную фразу.

«Вы знаете лучше», — заметила Дженнифер Лопес.

Стоит упомянуть, что слухи о разводе актеров ходят уже долгое время. Так, инсайдер сообщил, что все дело в характере самой Лопес, а Аффлек тут «не виноват». Также утверждается, что он уже съехал из их общего дома.

Причем поклонники все еще не знают, намеренно ли пара постоянно подогревает слухи о своем разводе. Сама Лопес как-то говорила, что единственной причиной, почему они могут расстаться вновь, станет измена Аффлека с лучшей подругой.

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