Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о разводе с Беном Аффлеком

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 17 0

Поклонники полагают, что актер изменил ей с лучшей подругой. Так ли это на самом деле?

Дженнифер Лопес впервые прокомментировала слухи о разводе с Беном Аффлеком

Фото: www.globallookpress.com / L.Urman

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Голливудская актриса Дженнифер Лопес впервые отреагировала на слухи о разводе с Беном Аффлеком, сообщает Daily Mail.

Один из репортеров сумел «поймать» звезду в Мехико — актриса посетила премьеру фильма «Атлас», в котором она исполнила главную роль. В итоге Лопес пустила в ход шутки, а затем к ней подошел коллега по фильму Симу Лю, который заявил, что эту тему журналисту точно не стоит вскрывать. При этом она все же вернулась к репортеру и бросила двусмысленную фразу.

«Вы знаете лучше», — заметила Дженнифер Лопес.

Стоит упомянуть, что слухи о разводе актеров ходят уже долгое время. Так, инсайдер сообщил, что все дело в характере самой Лопес, а Аффлек тут «не виноват». Также утверждается, что он уже съехал из их общего дома.

Причем поклонники все еще не знают, намеренно ли пара постоянно подогревает слухи о своем разводе. Сама Лопес как-то говорила, что единственной причиной, почему они могут расстаться вновь, станет измена Аффлека с лучшей подругой.

Ранее 5-tv.ru подробно разобрал, что творится в браке звездной пары, история любви которой началась еще в начале 2000-х — когда они впервые планировали сыграть свадьбу.

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