Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 июня

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 27 мая по 2 июня.

Неделя принесет прилив энергии и новые возможности для профессионального роста, а особенно тем, кто не любит сидеть на месте. Солнце в легкой воздушной атмосфере Близнецов вызывает стремление к свободе передвижения и самовыражения. Меркурий, будучи хозяином знака, имеет отношение к модели мышления, стилю общения и логике, поэтому стоит посвятить это время обучению или организации деловой сферы, посреднической деятельности, коммерции, писательскому или журналистскому труду. Результат прочно войдет в вашу жизнь. Этому способствует как расположение Меркурия в земной стихии Тельца, так и поддержка от Сатурна.

Лучше всего использовать потенциал периода для напряженной умственной работы и концентрации на важных делах, работы с документами и подписания важных бумаг. Продумайте способы повышения доходов, укрепите деловые контакты и обзаведитесь надежными и проверенными людьми в окружении.

Влияние Урана также не останется незамеченным. Усилится стимуляция мозга и потребность в пище для ума, интерес к технике и технологиям, способность нестандартно решать сложные задачи. Первую половину недели Луна в Водолее также пропитана «уранической энергией» и благоприятствует занятиям общественной работой и научным творчеством, помогает наладить работу в коллективе и получать общую выгоду. Если хотите представить или продать оригинальную идею, делайте это в эти дни. Поверьте в себя и собственные возможности, тогда удастся осуществить намеченные планы, а профессиональные идеи будут оценены по достоинству.

Желающим совершить выгодные и надежные покупки следует обратить внимание на гаджеты, электронные книги, компьютеры, антиквариат, электроприборы, велосипеды, красивую одежду и украшения на руки, стройматериалы, товары для офиса, а также статусные аксессуары — галстук или шейный платок престижной марки. Дорогая ручка или смарт-часы станут отличным талисманом, способствующим карьерным достижениям и повышению вашего авторитета. Автолюбители могут с пользой для бюджета обновить или поменять транспортное средство.

Чувства и симпатии выражает Венера в игривых Близнецах. Она настроена на интеллектуальные знакомства и общение, где главенствует юмор и веселье. В плане финансов такая Венера не любит заморачиваться. Приумножить денежные запасы в этот период помогут люди из ближайшего окружения или родственники. Хорошим подарком для себя или близких станет книга либо сертификат на обучающие курсы.

Романтические увлечения и состояние влюбленности носит неустойчивый характер. Мужской принцип являет сильнейший Марс в Овне. Являясь показателем сексуальности, он склоняет к доминированию и проявлению страстности в близких отношениях. Скучать точно не придется. Высокая степень активности, предприимчивости даст возможность свернуть горы в бизнесе, спортзале или на пути самосовершенствования.

Овен — гороскоп на неделю

Овны, снизить градус внутренних противоречий помогает оптимистичный взгляд на жизнь. Друзья и групповая деятельность способствуют осуществлению и претворению в реальность общих планов и идеалов о прекрасном будущем. Приветствуются занятия благотворительностью и меценатством. Ваш боевой характер позволит преодолеть препятствия, а также привнести перемены и обновления в свой жизненный уклад.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцов одолевает желание ограничить контакты с внешним миром, и в уединении ощутить долгожданное вдохновение, счастье и умиротворение. Через обретение своего истинного «Я» вы способны открыть для себя новую Вселенную и новые смыслы бытия. С психологическими проблемами поможет справиться творчество, занятия йогой и медитацией, водные процедуры, легкие седативные и гомеопатические средства.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, благодаря вашей общительности, раскованности и любознательности новые возможности и начинания ожидают как в личных отношениях, так и в деловой жизни. От вас потребуется инициатива и вовлеченность в поток. Осознание своих достоинств способствует проявлению в социуме. Успешны начинания в бизнесе и любом новом деле, публичных выступлениях или спортивных состязаниях. Можно проводить косметические процедуры и посещать стоматолога.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам сопутствует удача в финансовой сфере. Можно совершить выгодные сделки купли-продажи. Такие качества как основательность, добросовестность, исполнительность сопутствует приобретению новых полезных навыков. Именно опора на собственные способности и таланты является гарантом твердой имущественной базы. Вы можете почувствовать больший запас жизненной энергии и усиление сексуальной привлекательности.

Лев — гороскоп на неделю

Львов ждет повышенная умственная активность, подвижность и режим многозадачности. Настройтесь на интересные знакомства, обретение полезных контактов и успешное деловое сотрудничество. Не стесняйтесь обращаться за советом к родственникам, соседям, одноклассникам. Полезны прогулки на свежем воздухе, дыхательные практики.

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Дева — гороскоп на неделю

Девы как всегда домовиты, практичны, умеют организовать комфортное пространство в своем доме. Вы легко приспосабливаетесь к внешним условиям и адаптируетесь. Складываются хорошие отношения с родителями и домочадцами, а также преобладает ощущение внутренней безопасности и общий позитивный настрой. Это также удачный период для дел, связанных с недвижимостью, обретением собственного дома или участка земли.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, у вас усиливается желание быть в центре внимания, проявить благородство и великодушие к окружающим. Публичность — основа успеха и возможность встретить новую любовь или завязать приятное знакомство. Посетите светское мероприятие, театр, обучающие семинары или досуговый центр вместе с детьми. Стремление к приключениям и дерзким авантюрам можно реализовать в игровой форме.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, вы способны трезво мыслить и давать здравую оценку происходящим событиям. Увлеченность работой и способность доводить до конца начатые дела повышают ваш профессиональный рейтинг. Но не забывайте уделять внимание здоровью и сохранению внутреннего баланса при выполнении служебных обязанностей. Благоприятное время для лечения и профилактики, решения бюрократических, бухгалтерских, деловых и рабочих вопросов.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, приветствуются все виды партнерских отношений: заключение брака, деловое сотрудничество, сделки, консультации, а также культурные мероприятия. Это период миролюбивого настроя и стремления разрешить споры и конфликты с помощью компромиссов. Будучи прирожденным лидером, вы непременно окажетесь в центре общественных событий и интересов.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов склонность к повышенному риску и тяга к будоражащим событиям. Лучше всего справиться с такими энергиями смогут бизнесмены, предприниматели, спортсмены, а также те, кто имеет активную жизненную позициею. Благоприятно для проведения финансовых операций, получение ссуд и кредитов, а также для комплексного обследования организма.

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Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи заметят активное расширение жизненных сфер и пространства. Всесторонние интересы, поездки по местам силы и вера в собственные идеалы приводит к обретению смысла жизни. От вас потребуются масштабные экспансивные действия, рассчитанные на перспективу. Не разменивайтесь по мелочам. Задумайтесь, какое образование поможет в развитии, или как обрести популярность и известность. Именно на эти крепы вы сможете опираться в будущем.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб сама жизнь мотивирует на достижения и создает условия для желаемой реализации. Линия судьбы на данном периоде показывает успех в карьере, повышение социального статуса, прекрасную репутацию и признание ваших заслуг. Демонстрируйте другим, что на вас можно положиться. Долгосрочные цели и проекты, мотивирующие к достижениям, будут вам порукой

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