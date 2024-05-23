В Москве будут созданы центры коллективного пользования оборудованием

В столице создадут центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием — они появятся на площадках «Печатники» и «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва», написал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в этих центрах резиденты ОЭС и другие промышленные предприятия смогут «выпускать комплектующие и проводить вычислительно-измерительные исследования своей продукции».

В ОЭЗ «Технополис Москва» действует шесть площадок, где локализовано больше 200 высокотехнологичных предприятий. Больше ста из них имеют статус резидента, который дает налоговые льготы.

Ранее в индустриальном парке «Руднево» открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем.