В Москве будут созданы центры коллективного пользования оборудованием

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 12 0

Где именно они будут расположены?

В Москве будут созданы центры коллективного пользования оборудованием

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В столице создадут центры коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием — они появятся на площадках «Печатники» и «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва», написал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, в этих центрах резиденты ОЭС и другие промышленные предприятия смогут «выпускать комплектующие и проводить вычислительно-измерительные исследования своей продукции».

В ОЭЗ «Технополис Москва» действует шесть площадок, где локализовано больше 200 высокотехнологичных предприятий. Больше ста из них имеют статус резидента, который дает налоговые льготы.

Ранее в индустриальном парке «Руднево» открыли Центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем.

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