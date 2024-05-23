К проекту «Росатома» в Сибири может присоединиться Индия

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

Летом станция в индийском штате Таминлад перейдет на инновационное топливо из РФ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Индийская АЭС этим летом перейдет на инновационное российское топливо. Оно позволит увеличить цикл реактора с года до полутора лет. Об этом глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал сегодня во время встречи с делегации из Индии в Сибири.

Стратегический партнер намерен присоединиться к уникальному проекту «Прорыв», который сейчас реализуют в Томской области. Это энергетический комплекс на базе замкнутого топливного цикла с реакторами на быстрых нейтронах. Он позволит эффективнее использовать ресурсы. По словам разработчиков, это — важный шаг в построении атомной энергетики нового поколения.

«Создается атомный реактор на быстрых нейтронах с теоретическим отсутствием запроектной аварии. Конструкция, параметры топлива позволяют безопасно эксплуатировать в течение многих десятилетий», — сказал гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Алексей Лихачев выразил уверенность, что Индия присоединится к «Прорыву», отметив, что благодаря России в индийском штате Таминлад заработала станция «Куданкулам».

В портфеле госкорпорации уже шесть энергоблоков. Два — в эксплуатации, еще два на финишной прямой, и еще два — активно строятся.

По словам главы «Росатома», тесное взаимодействие ведется и в других сферах. Это и совместные проекты на Северном морском пути, и общие наработки в квантовой сенсорике.

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