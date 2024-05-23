«Последовательная работа»: в Кремле высказались о борьбе с коррупцией в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Песков заявил о последовательной работе по борьбе с коррупцией в России

«Последовательная работа»: в Кремле высказались о борьбе с коррупцией в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Данными вопросами занимаются правоохранительные органы, напомнил Дмитрий Песков.

Борьба с коррупцией в России ведется последовательно на всех уровнях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждая с журналистами тему последних задержаний представителей Минобороны.

Представитель Кремля отметил, что не может раскрыть деталей, поскольку не имеет на это полномочий. Но можно точно сказать, что борьба с коррупцией — «не кампания», а постоянно продолжающаяся работа.

«Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень», — сказал Песков.

Сегодня стало известно о задержании начальника Главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Судом он был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

По аналогичным статьям ранее были задержаны и арестованы бывший командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов и замминистра обороны Тимур Иванов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл, которые принадлежат Тимуру Иванову.

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