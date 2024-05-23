Земфира* не смогла добиться отмены статуса иноагента

Певица Земфира* не смогла добиться исключения своей персоны из перечня иностранных агентов на территории РФ. Решение Минюста исполнительница пыталась обжаловать во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.

Земфиру включили в перечень иноагентов в феврале прошлого года. В Минюсте тогда заявили, что певица открыто выступала в поддержку Украины, а также критиковала российскую спецоперацию. Стоит отметить, что с 2022-го она не живет в России. Исполнительница обосновалась в Париже.

* — признана иноагентом в России