Земфира* не смогла добиться отмены статуса иноагента

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 10 0

Певица пыталась оспорить решение Минюста.

Земфира* не смогла добиться отмены статуса иноагента

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел_Бедняков

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Певица Земфира* не смогла добиться исключения своей персоны из перечня иностранных агентов на территории РФ. Решение Минюста исполнительница пыталась обжаловать во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

«Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.

Земфиру включили в перечень иноагентов в феврале прошлого года. В Минюсте тогда заявили, что певица открыто выступала в поддержку Украины, а также критиковала российскую спецоперацию. Стоит отметить, что с 2022-го она не живет в России. Исполнительница обосновалась в Париже.

* — признана иноагентом в России

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