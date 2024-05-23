Москалькова призвала украинского омбудсмена ускорить обмен 500 пленных ВСУ

Почему Незалежная не предпринимает никаких действий?
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Ка
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу перечень из 500 украинских военнопленных, которых власти Незалежной не забирают в течение нескольких месяцев.
«Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой принять меры по ускорению обменных процессов», — написала омбудсмен в Telegram-канале.
Военное руководство Украины все время выставляет надуманные условия, указала она. Москалькова также рассказала о предложении провести обмен двух католических священников на двух православных, однако Незалежная отказалась от этого без объяснения причин.
Ранее 5-tv.ru писал, что Маргарита Симоньян рассказала о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать.
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