Москалькова призвала украинского омбудсмена ускорить обмен 500 пленных ВСУ

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 10 0

Почему Незалежная не предпринимает никаких действий?

Москалькова призвала украинского омбудсмена ускорить обмен 500 пленных ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Ка

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Тема:
Спецоперация

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу перечень из 500 украинских военнопленных, которых власти Незалежной не забирают в течение нескольких месяцев.

«Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой принять меры по ускорению обменных процессов», — написала омбудсмен в Telegram-канале.

Военное руководство Украины все время выставляет надуманные условия, указала она. Москалькова также рассказала о предложении провести обмен двух католических священников на двух православных, однако Незалежная отказалась от этого без объяснения причин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маргарита Симоньян рассказала о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать.

Тема:
Спецоперация
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