Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу перечень из 500 украинских военнопленных, которых власти Незалежной не забирают в течение нескольких месяцев.

«Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой принять меры по ускорению обменных процессов», — написала омбудсмен в Telegram-канале.

Военное руководство Украины все время выставляет надуманные условия, указала она. Москалькова также рассказала о предложении провести обмен двух католических священников на двух православных, однако Незалежная отказалась от этого без объяснения причин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маргарита Симоньян рассказала о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать.