«Не нужны»: Симоньян о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 20 0

Симоньян заявила о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать

«Не нужны»: Симоньян о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

«Избранными» оказались 38 боевиков, которых сам Зеленский хотел бы вернуть.

Киевский режим уже несколько месяцев отказывается проводить обмен, в рамках которого домой могли вернуться 500 боевиков. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. <…> В списках — ФИО и даты рождения. Полностью опубликую вечером», — написала она.

При этом, по словам Симоньян, президент Украины Владимир Зеленский остановился на 38 «избранных». Они, по некоторой информации, боевики батальона «Азов»* и их пособники, которых вернуть все же хотят. Остальные, как отметила главред RT, «Украине не нужны», поскольку они обычные солдаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам попавшего в плен украинского боевика Андрея Шоланки, система оборонительных рубежей в приграничье под Харьковом отсутствовала почти полностью, неонацистам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходилось возводить фортификационные сооружения из подручных средств.

Россия тем временем продолжает выполнение задач и целей спецоперации, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

* — признан террористической организацией и запрещен в России

Тема:
Спецоперация
22 мая
«Дайте нам оружие»: Зеленский опять обратился с требованиями к НАТО
22 мая
ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию Запорожской АЭС
22 мая
«Людей вообще нет»: как усиление мобилизации усугубило ситуацию на Украине
22 мая
Подполье заявило об ударе ВС РФ по военному порту в Николаевской области
22 мая
Клещеевка в ДНР перешла под полный контроль российских войск
22 мая
Силы ПВО уничтожили два дрона и четыре ракеты HARМ над Белгородской областью
22 мая
Дрон атаковал электропоезд в Белгородской области
22 мая
Беспилотник ВСУ уничтожили ночью над Дзержинским районом Калужской области
22 мая
«Не раз предупреждали»: как РФ ответит Франции в случае ввода ее войск на Украину
22 мая
В ДНР заявили о выводе существенной части сил ВСУ из района Клещеевки
+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.41
-0.24 98.30
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:39
«Отхватил пару ударов»: Жерар Депардье угодил в скандал с рукоприкладством
17:28
«Не нужны»: Симоньян о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать
17:22
До небывалых размеров: можно ли увеличить пенис без операции
17:14
«Дайте нам оружие»: Зеленский опять обратился с требованиями к НАТО
17:10
Путин назвал благополучие россиян важнейшим критерием оценки работы властей
17:02
Пример для подражания: кто из знаменитостей смог избавиться от лишнего веса

Сейчас читают

«Увидеть Париж и умереть?»: Игры-2024 станут «русской рулеткой» без русских
«Лукавые находятся рядом»: священник объяснил, можно ли гадать православным христианам
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади
Электричка загорелась на станции в Подмосковье

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео