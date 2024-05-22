«Не нужны»: Симоньян о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать
Симоньян заявила о 500 пленных украинцах, которых Киев не хочет возвращать
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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«Избранными» оказались 38 боевиков, которых сам Зеленский хотел бы вернуть.
Киевский режим уже несколько месяцев отказывается проводить обмен, в рамках которого домой могли вернуться 500 боевиков. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. <…> В списках — ФИО и даты рождения. Полностью опубликую вечером», — написала она.
При этом, по словам Симоньян, президент Украины Владимир Зеленский остановился на 38 «избранных». Они, по некоторой информации, боевики батальона «Азов»* и их пособники, которых вернуть все же хотят. Остальные, как отметила главред RT, «Украине не нужны», поскольку они обычные солдаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам попавшего в плен украинского боевика Андрея Шоланки, система оборонительных рубежей в приграничье под Харьковом отсутствовала почти полностью, неонацистам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходилось возводить фортификационные сооружения из подручных средств.
Россия тем временем продолжает выполнение задач и целей спецоперации, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.
* — признан террористической организацией и запрещен в России
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