«Избранными» оказались 38 боевиков, которых сам Зеленский хотел бы вернуть.

Киевский режим уже несколько месяцев отказывается проводить обмен, в рамках которого домой могли вернуться 500 боевиков. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

«У меня есть полные списки 500 украинских военнопленных, которых Киев вот уже четыре месяца отказывается обменивать. <…> В списках — ФИО и даты рождения. Полностью опубликую вечером», — написала она.

При этом, по словам Симоньян, президент Украины Владимир Зеленский остановился на 38 «избранных». Они, по некоторой информации, боевики батальона «Азов»* и их пособники, которых вернуть все же хотят. Остальные, как отметила главред RT, «Украине не нужны», поскольку они обычные солдаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам попавшего в плен украинского боевика Андрея Шоланки, система оборонительных рубежей в приграничье под Харьковом отсутствовала почти полностью, неонацистам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приходилось возводить фортификационные сооружения из подручных средств.

Россия тем временем продолжает выполнение задач и целей спецоперации, о которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

* — признан террористической организацией и запрещен в России