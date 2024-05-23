Орлова в панике обратилась к подписчикам из-за проблем у годовалой дочери
Телеведущая Орлова призналась, что беспокоится за развитие годовалой дочери
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Из-за чего беспокоится телеведущая?
Телеведущая Ольга Орлова призналась, что беспокоится за развитие своей дочери: девочка еще не заговорила, хотя ей уже один год и три месяца. Своими переживаниями знаменитость поделилась в личном блоге.
«Мамочки, на помощь! Анечка до сих пор не заговорила, ей сейчас 1,3 года. Многие пишут мне в директ, что если ребенок не заговорил в год и три, то у нее какие-то проблемы, обращайтесь срочно к врачу», — беспокоится Орлова.
Звезда добавила, что, по ее мнению, у каждого малыша свой возраст, когда он начинает разговаривать. Из-за переживаний она попросила поклонниц-мам поделиться своими историями.
Орлова также объяснила, что недавно ее дочь проходила медицинское обследование. Врачи никаких отклонений у нее не диагностировали.
В сентябре 2021 года Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий. А 6 февраля 2023 года у них родилась дочь.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пэрис Хилтон обвинили в том, что она не забоится о сыне.
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