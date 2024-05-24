Переговоры Путина и короля Бахрейна. Что важно знать

Решать украинский вопрос необходимо на нейтральной территории и только тем, кто действительно в силах изменить ситуацию. Об этом говорил прилетевший в Россию с визитом король Бахрейна.

Он считает возможным провести встречу у себя дома и совершенно неслучайно озвучил это предложение впервые именно в Москве. И уже по тому, как началась беседа нашего президента и короля Бахрейна, стало понятно, что диалог налажен.

Вот момент, который сегодня запомнился всем: Владимир Путин сам объясняет своему гостю, как правильно надеть наушник. О других деталях этой встречи — корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

За время пребывания у власти король Бахрейна приезжает в Россию четвертый раз, что не позволило придать визиту статус «государственного» — по протоколу это можно сделать лишь однажды. Но по ощущениям уровень, на котором принимали гостя, высочайший — как и значение, которое придавали визиту в Бахрейне.

«В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано, сделано в строительстве отношений между нашими государствами. У нас хороший контакт очень по линии МИДа, и по очень многим вопросам международной повестки наши позиции близки», — сказал Путин.

Король в ответ навал этот день одним из самых счастливых в его жизни и поздравил Путина с победой на выборах, назвав политику российского президента мудрой. Почему все это важно?

С одной стороны, Королевство Бахрейн — небольшая территория к востоку от аравийского полуострова. В сравнении с соседней Саудовской Аравией — совсем крохотная.

Население страны — всего полтора миллиона человек, это меньше, чем в одном Новосибирске. Но, с другой, статус этого государства определяется не размерами.

У Бахрейна исторически тесные связи с США — достаточно сказать, что там расположена база американского флота. Но в то же время у королевства прекрасные отношения с Россией и Китаем — это сочетание делает страну ценнейшим игроком на международной арене.

Сейчас Бахрейн председательствует в Лиге арабских государств. Путин не зря заговорил про ее недавний саммит, на котором прозвучала идея проведения мирной конференции по Палестине.

«Арабские друзья передают вам наилучшие пожелания и высоко ценят роль России в том, что касается справедливого разрешения арабских проблем. Россия будет первой страной, к которой я обращусь с призывом поддержать проведение этой конференции, потому что Россия играет важную роль, может ей посодействовать и одна из наиболее влиятельных стран на мировом уровне. Надеюсь, что эта конференция пройдет в Бахрейне», — сказал король.

Говорили, конечно, не только о внешней политике, но и двусторонних связях. Путин отметил, что видит в них большой потенциал.

«Что касается уровня торговых связей, то у нас он носит к сожалению пока символический характер, но тенденции хорошие. Что касается инвестиционного взаимодействия, то здесь ситуация более благоприятная. Осуществляется примерно 30 крупных проектов, общий объем пакетов где-то 500 миллионов долларов. У нас хорошие взаимоотношения в области культуры. В этом году мы намерены провести дни Бахрейна в России, а в следующем году, насколько мне известно, коллеги договорились о том, что будут проведены Русские сезоны в вашей стране», — указал он.

Стороны подписали ряд документов по двусторонним связям. А затем гость заехал в Совет Федерации, где обсудил отношения наших стран с Валентиной Матвиенко.

Ну и еще одна деталь: во время визита Путин подарил королю Бахрейна длинную версию лимузина Aurus, что также свидетельствует об особом расположении.