«Вопросов много»: о чем Путин говорил на встрече с президентом Сирии в Кремле

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Путин провел в Кремле встречу с президентом Сирии Асадом

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

Тем для обсуждений оказалось не мало, но главная из них — безопасность на Ближнем Востоке.

Владимир Путин принял в Кремле Башара Асада. Встреча состоялась накануне. Лидеры России и Сирии обсудили торгово-экономические отношения стран, но одной из главных тем была безопасность на Ближнем Востоке. По словам российского президента, ситуация в регионе непростая.

«У нас есть возможность поговорить по всему комплексу наших отношений, мы не виделись давно уже. Конечно, мне очень интересно ваше мнение по поводу того, как ситуация в регионе в целом развивается. К сожалению, она имеет тенденцию к обострению, мы это видим. Это касается и Сирии напрямую. Что касается наших торгово-экономических связей, здесь вопросов очень много тоже. Есть перспективные направления. Надеюсь, что мы сможем с вами и это обсудить», — сказал Путин.

«В ходе прошедших десятилетий наши страны прошли очень сложные испытания. И конечно же, эти десятилетия стали свидетелями сложных трансформационных процессов внутри наших стран. Однако за все эти десятилетия отношения между нашими странами сохраняли свой доверительный уровень, и это показатель зрелости наших народов», — отметил Асад.

До этого президенты встречались в Кремле в прошлом году, переговоры продлились три часа. По телефону Путин и Асад созванивались в марте.

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