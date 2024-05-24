Умирала в страшных муках. Сестру Фриске лечили от рака подпольным лекарством

Родственница артистки так и не смогла победить онкологию.

Умерла двоюродная сестра певицы Жанны Фриске Татьяна Гончаренко. Как и знаменитая родственница, от рака.

В последнее время женщина жила в Одессе, деньги на лечение она пыталась собрать через соцсети. Болезнь победила, но не только это легло тяжким грузом на плечи семьи.

Как рассказал журналистам KP.RU отец Жанны Владимир Фриске, Гончаренко пережила страшное в борьбе с онкологией.

«Таня — это дочка моей сестры. У нее был рак груди. Он начался, когда еще был жив Иосиф Кобзон. В тот момент была жива Жанна, она к нему обратилась за помощью. Иосиф Давыдович нашел врача, она все убрала. И вот Таня была 11 лет в ремиссии. Но на Украине в Николаеве врачи за ней недосмотрели», — поделился он.

Татьяна не раз жаловалась докторам на боли, но ей не уделили должного внимания. В итоге, когда возвращение болезни заметили, была уже четвертая стадия и метастазы.

Родные начали сбор средств, но нужная сумма не набралась. Отец Гончаренко, фермер, начал распродавать свою землю, вложил в лечение много денег. Безуспешная борьба продлилась два с половиной года.

«Их обманули в Турции и в Израиле. Сначала ее обещала вылечить Турция. Но, как оказалось позже, там Таню не по той истории болезни лечили. Там была другая Гончаренко — из Казахстана. А в Израиле вообще хамы. Брали деньги, покупали какое-то свое лекарство подпольное. Там какая-то женщина через знакомых приносила препараты», — вспоминал Владимир Фриске.

По словам дяди, Татьяну и ее близких заверяли, что новое, пока никому не известное лекарство, очень эффективно. Но когда пациентка умерла, родственникам даже не выдали документы о выписке, будто пытались скрыть собственный врачебный провал. Владимир Фриске считает, что при грамотном уходе его племянница могла прожить дольше.

«Девочку угробили. Она бы еще пожила, если бы нормально лечили. Но нас просто кинули на деньги: Турция на 78 тысяч долларов, а Израиль на 38 тысяч долларов», — заключил он.

После неудачи за границей семья Татьяны Гончаренко вернулась в Одессу, денег не осталось. Попытки найти их в соцсетях обернулись разочарованием.

В больнице женщина оказалась уже в тяжелом состоянии, она невероятно мучилась. Сильнодействующих анальгетиков у врачей не было, имеющиеся не облегчали боль.

Татьяна не могла даже разговаривать. Родные уже желали ей скорейшего облегчения, хоть и страшно было о таком думать.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Жанны Фриске объяснила, для кого семья держит пустующую квартиру певицы.