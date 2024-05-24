Забыла принять таблетки и взялась за топор: почему муж сбежал от Бритни Спирс

В окружении бывших супругов отмечают, что обвинения в предательстве в адрес фитнес-тренера поспешны.

Фитнес-тренер Сэм Асгари ушел от певицы Бритни Спирс и подал на развод вскоре после свадьбы не просто так, утверждают информаторы издания InTouch. По их словам, избавившись от опеки отца, звезда перестала принимать лекарства, из-за чего к ней вернулись перепады настроения, и она начала вытворять необъяснимое. Однажды Асгари всерьез испугался за свою жизнь, после чего сделал выбор.

Бросившая терапию Бритни, как отмечают инсайдеры, стала все чаще провоцировать ссоры, скандалы, доходило даже до драк. Артистка проявляла агрессию по отношению к мужу, и один такой случай едва не обернулся трагедией. Танцы с ножами — цветочки! Как-то в пылу разборок поп-принцесса схватилась за топор и погналась за мужем.

«Когда она освободилась из-под опеки, Сэму досталось больше всего. Когда Бритни побежала за ним с топором, — это стало последней каплей, хотя и до этого было много разных неприятных случаев. Это случилось во время одной из их эпических ссор… Сэм — не склонный к конфронтации человек, ему не нравится спорить. В тот раз он не смог сделать ничего, чтобы успокоить ее», — сказал источник.

Инцидент отрезвил Асгари, и он решил поскорее съехать из общего дома. Кроме агрессии он пережил и другие мощные всплески. Например, Бритни грубила обслуге, устраивала истерики или откровенно приставала к собственным сотрудникам. Стоит отметить, именно измена была основной версией причины расставания Спирс с супругом.

Близкие Бритни Спирс боятся не меньше, чем Сэм Асгари. Они открыто говорят, что уход из-под опеки оказался звезде не по плечу. Как писал ранее 5-tv.ru, в окружении артистки говорят о необходимости возвращения контроля в ее жизнь. Родственники предлагают найти стороннего опытного опекуна, так ка Джейми Спирсу дочь больше не доверят. Кто же возьмет на себя непростую ношу? Явно не муж, ему хватило погони с топором.