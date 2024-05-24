Муза Киркорова сделала себе гигантскую грудь

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 56 0

Овсянникова увеличила грудь по совету Киркорова

Муза Киркорова сделала себе гигантскую грудь

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Поп-король убедил подопечную сделать пластическую операцию.

Певица Марго Овсянникова, раскруткой которой активно занимается Филипп Киркоров, показала новую грудь. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Да такую внушительную, что трудно поверить. По словам исполнительницы, именно наставник порекомендовал, едва ли не потребовал, сделать ей пластическую операцию.

Публика ожидала неожиданных изменений, а получила «крупнолитражный шок». В личном блоге Овсянникова опубликовала ряд забавных роликов, на которых формами напоминает легендарную Аманду Лепор.

В таком виде она бродит по улицам и собирает мнения о радикальных методах преображения. Кроме того, молодая звезда носит маску, что наводит на мысли о пластике лица.

Сама Марго оправдывается послеоперационными отеками, которые хочется спрятать от поклонников. У хирурга Овсянникова, видимо, сразу попросила грудь максимального размера.

Вот только Киркоров, судя по его советам, не так уж сильно верит в волшебный голос своей протеже. Или полагает, что без упругой груди, упирающейся в подбородок, в шоу-бизнесе больших высот не достичь.

Так или иначе, Марго переживает непростой период реабилитации. Певица раньше времени сняла бандаж и поспешила на светское мероприятие, но вскоре пожалела — температура, застой лимфы, снова наблюдение врачей.

«Температура все еще есть, поэтому мне прописали новые таблетки. Следующую консультацию поставили на начало недели: сдам анализы и узнаю, когда я уже смогу безопасно посещать разные мероприятия», — пишет Овсянникова в блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров отправил подопечную к Тимуру Хайдарову.

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