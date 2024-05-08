Влияние Киркорова: Овсянникова легла под нож скандально известного Хайдарова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 25 0

Марго Овсянникова легла под нож хирурга по совету Киркорова

Влияние Киркорова: Овсянникова легла под нож скандально известного Хайдарова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Предположительно, врач поработал с лицом подруги короля отечественного шоу-бизнеса.

Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова в последнее время часто проводит время с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым. Он поддерживает певицу и дает ей советы. Вероятно, Киркоров и порекомендовал Овсянниковой лечь под нож пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Экс-участница телестройки вышла на связь в своем личном блоге и опубликовала фотографию с перемотанным лицом. По всей видимости, скандально известный хирург поработал с ним.

«Я не пропала, все хорошо. Я скоро к вам вернусь и покажу свою красоту», — сообщила певица.

К слову, Хайдаров не очень хотел браться за работу. Врач считает, что подруга Киркорова идеальна и так, но поп-король все-таки настоял на своем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники не оценили новую избранницу народного артиста России Филиппа Киркорова. В последнее время его все чаще видят в компании Овсянниковой.

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