Пентагон заключил контракт на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году
Работы должны быть завершены к апрелю 2030 года.
Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом свыше миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Отмечается, что корпорация должна построить ракетные фрегаты FFG 66 и FFG 67 с управляемыми ракетами класса «Созвездие». Работы должны быть завершены к апрелю 2030 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что американским пилотам F-35 иногда приходится во время миссий перезагружать радиолокационную систему из-за регулярных сбоев.
Отмечается, что с лета 2023 года американское военное ведомство отказывается принимать на вооружение F-35, пока Lockheed Martin не решит все проблемы с пакетом обновлений, который выводит боевые самолеты из строя. Корпорация целый год мучается, пытаясь устранить неисправности.
Читайте также
50%
0.06 97.88
-0.02
Нашли ошибку?