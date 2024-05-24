Пентагон заключил контракт на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 8 0

Работы должны быть завершены к апрелю 2030 года.

Пентагон заключил контракт на создание двух ракетных фрегатов к 2030 году

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Department of Defense

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США заключили контракт с американской компанией Marinette Marine объемом свыше миллиарда долларов на разработку и создание двух ракетных фрегатов. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

Отмечается, что корпорация должна построить ракетные фрегаты FFG 66 и FFG 67 с управляемыми ракетами класса «Созвездие». Работы должны быть завершены к апрелю 2030 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что американским пилотам F-35 иногда приходится во время миссий перезагружать радиолокационную систему из-за регулярных сбоев. 

Отмечается, что с лета 2023 года американское военное ведомство отказывается принимать на вооружение F-35, пока Lockheed Martin не решит все проблемы с пакетом обновлений, который выводит боевые самолеты из строя. Корпорация целый год мучается, пытаясь устранить неисправности.

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