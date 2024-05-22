Пентагон столкнулся с серьезными проблемами из-за F-35

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 22 0

EADaily: Пентагон отказывается принимать F-35 на вооружение из-за техпроблем

Пентагон столкнулся с серьезными проблемами из-за F-35

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Решение — переложить расходы на американских налогоплательщиков.

Американским пилотам F-35 иногда приходится во время миссий перезагружать радиолокационную систему из-за регулярных сбоев. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога Малека Дудакова.

Отмечается, что с лета 2023 года американское военное ведомство отказывается принимать на вооружение F-35, пока Lockheed Martin не решит все проблемы с пакетом обновлений, который выводит боевые самолеты из строя. Корпорация целый год мучается, пытаясь устранить неисправности.

Тем временем у оружейного гиганта уже закончилось место для хранения своих истребителей. На этом фоне выяснилось, что Пентагон заключил «гениальный» контракт с Lockheed Martin: за любые проблемы с F-35, которые даже еще не поступили на вооружение, платить будет все равно американский налогоплательщик.

Расходы на всю программу при этом вскоре достигнут двух триллионов долларов. Однако недавний отчет американской Счетной палаты установил, что только 15−30% истребителей F-35 могут использоваться в боевых условиях.

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