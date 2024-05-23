«Щелкнуло»: Муцениеце и Чуйков не смогли сдержать чувства друг к другу перед публикой

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 44 0

Агата Муцениеце и Иван Чуйков поцеловались на вручении музыкальной премии

«Щелкнуло»: Муцениеце и Чуйков не смогли сдержать чувства друг к другу перед публикой

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Неужели знаменитости перестали скрывать свои отношения от поклонников?

Актриса Агата Муцениеце и телеведущий Иван Чуйков во время совместного появления на вручении музыкальной премии совсем не стеснялись публично демонстрировать свои чувства. Как сообщает издание 7Дней.ru, пара страстно целовалась перед камерами.

А под конец мероприятия знаменитости поднялись на сцену под романтическую музыку. Создать атмосферу им помог комик Александр Ревва, который осыпал влюбленных цветочными лепестками.

Правда, даже после этого артисты не стали отвечать на прямые вопросы об их романе. Чуйков лишь упомянул, что им весело вместе.

«Мы знакомы очень много лет. У нас почти сразу получилось вот это вот, щелкнуло», — признался 34-летний телеведущий.

Стоит упомянуть, что 35-летняя Муцениеце еще в начале мая познакомила Чуйкова со своими двумя детьми от брака с актером Павлом Прилучным — восьмилетней Мией и 11-летним Тимофеем. Кстати, после долгих разбирательств актриса все же выиграла суд у экс-супруга, добившись выплат алиментов. В ответ бывший супруг решил запугать ее иском об опеке.

Ранее 5-tv.ru писал, как сын Муцениеце захотел пойти по стопам родителей и стать актером.

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