Несмотря на такой стремительный рост, патриотичный певец достаточно самокритичен.

Сегодня вся страна знает автора и исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов - Прим. ред.), ведь почти в каждом уголке необъятной Родины можно встретить поклонников песен «Я русский», «Встанем», «Мама» и многие другие. И поверьте: это только начало! В чем же секрет успеха артиста, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге с певцом.

«Я знаю одно — только постоянство. Постоянно, постоянно писать и выпускать новые песни. И что-то, да получится. Это в любом случае», — признался SHAMAN.

Певец всегда с уважением и пониманием относился к начинающим артистам, которых некому поддержать, поскольку сам был в такой же ситуации. Именно поэтому SHAMAN внес значимый вклад в проект Олега Газманова «Родники».

«Вы знаете, в свое время, так вышло, что мне пришлось пробиваться на протяжении 15 лет. И самостоятельно в общем-то прогрызать путь, занимать свое место под солнцем. И это, конечно же, большое количество времени», — добавил артист

Несмотря на такой стремительный рост, патриотичный певец достаточно самокритичен. Оказалось, что не все свои песни он считает «в десятку», потому что делать всегда идеально — невозможно, присутствует человеческий фактор.

«Не всегда и не на сто процентов в десятку. Я прекрасно понимаю и отдаю себе отчет. Я просто делаю песни: бывают песни более удачны, бывают песни менее удачны. Я же живой человек», — рассказал артист

Вот такие откровения удалось получить от российского исполнителя. Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN никогда не носил трусы. По его мнению, нижнее белье неудобно и смысла в нем как такового нет.