Украинский военный угнал танк и перешел на сторону ВС РФ

Боевик ВСУ Максим Лихачев угнал у своих же танк Т-64, добрался на нем до российских позиций на донецком направлении и сдался в плен. Сообщение и видео произошедшего опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель Даниил Безсонов.

По его словам, украинец заранее договорился с военными РФ, а «серую зону» пересек на танке ночью. На кадрах видно, как из-за холма выезжает танк Т-64 и останавливается, а из него с поднятыми руками выходит боевик. После к нему подходят российские военнослужащие и задерживают его.

«Лихачев перешел на нашу сторону на донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64», — рассказал Даниил Безсонов.

Он отмечает, что украинец решил угнать танк именно ночью, чтобы ВСУ думали, что это — обычный боевой выход, и не стали в него стрелять.

Максим Лихачев родился в городе Сватово Луганской народной республики (ЛНР). В 2022 году он вернулся на Украину из Польши. На момент сдачи в плен российским военным Лихачев состоял в 59-й бригаде ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, как другой взятый в плен военнослужащий ВСУ рассказал о спасении российскими бойцами.