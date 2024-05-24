Украинский военный угнал танк и перешел на сторону ВС РФ
Украинец заранее договорился с бойцами ВС РФ.
Фото: ITAR-TASS / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Боевик ВСУ Максим Лихачев угнал у своих же танк Т-64, добрался на нем до российских позиций на донецком направлении и сдался в плен. Сообщение и видео произошедшего опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель Даниил Безсонов.
По его словам, украинец заранее договорился с военными РФ, а «серую зону» пересек на танке ночью. На кадрах видно, как из-за холма выезжает танк Т-64 и останавливается, а из него с поднятыми руками выходит боевик. После к нему подходят российские военнослужащие и задерживают его.
«Лихачев перешел на нашу сторону на донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64», — рассказал Даниил Безсонов.
Он отмечает, что украинец решил угнать танк именно ночью, чтобы ВСУ думали, что это — обычный боевой выход, и не стали в него стрелять.
Максим Лихачев родился в городе Сватово Луганской народной республики (ЛНР). В 2022 году он вернулся на Украину из Польши. На момент сдачи в плен российским военным Лихачев состоял в 59-й бригаде ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, как другой взятый в плен военнослужащий ВСУ рассказал о спасении российскими бойцами.
- 24 мая
- Более 49 групповых ударов и четыре населенных пункта: главное из зоны СВО за неделю
- 24 мая
- «На их совести»: Лавров об использовании Украиной оружия США для ударов по России
- 24 мая
- Германия поставила Украине десять танков Leopard
- 24 мая
- На Украине заявили о повреждениях на ж/д инфраструктуре в Харьковской области
- 24 мая
- Западу пригрозили сильным ответом на разрешение Украине бить по России его оружием
- 24 мая
- «Перешел к тотальному террору»: в ФСБ заявили о новой тактике Киева
- 24 мая
- Есть дела поважнее: Байден может пропустить конференцию по Украине в Швейцарии
- 24 мая
- Российские бойцы развернули в освобожденной Клещеевке копию Знамени Победы
- 24 мая
- «Это происходит»: Орбан о подготовке Европы к конфликту с Россией
- 24 мая
- Встреча с Ми-35 и Ка-52 обернулась для ВСУ ночным кошмаром. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
32%
0.06 97.88
-0.02
Нашли ошибку?