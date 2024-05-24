Посла России в Армении вызвали в Москву для консультаций

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 23 0

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Посла России в Армении вызвали в Москву для консультаций

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

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МИД России вызвал российского посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

В комментарии дипломата деталей вызова Копыркина не приводится, не называется и причина.

Отношения между Россией и Арменией в последнее время складываются непросто. Ереван настаивает на том, что во время последних обострений конфликта с Баку Москва якобы не пришла на помощь, хотя обе стороны являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В мае Армения объявила, что не будет финансировать организацию.

Ереван активизировал и контакты со странами Запада, что вызывает обеспокоенность у российской стороны. Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов, которые полностью расходятся с интересами армянского народа.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Москве согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда армянских областей.

При этом пограничники останутся на границе Армении с Ираном и Турцией. Там они «продолжат выполнять свои функции», отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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