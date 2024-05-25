Все из-за Маркл? За что Карл III наказал принцесс Беатрис и Евгению

В чем провинились королевские особы?

Когда Меган Маркл и принц Гарри покинули Британию, королевская семья возлагала большие надежды на молодое поколение, которое сможет достойно представлять монархию. Например, на дочек принца Эндрю — принцесс Беатрис и Евгению.

Однако король Великобритании Карл III, видимо, принял решение не допускать своих племянниц в ряды «работающих членов королевской семьи». Об этом сообщило издание OK!

В материале издания были приведены слова эксперта по королевской семье Тома Куинна. По его словам, Карл не захотел оказать такую честь принцессам из-за их близкой дружбы с принцем Гарри, который доставляет их семье одни неприятности.

«В Кенсингтонском дворце серьезно обеспокоены тем, что дочери принца Эндрю Беатрис и Евгения становятся все более близкими к Гарри и Меган. Беатрис и Евгения переходят на «темную сторону», — сказал Том Куинн изданию.

Известно, что сестры уже долге время поддерживают дружеские отношения с Меган. Даже после переезда Гарри и Меган в США они продолжали общаться. Более того, принцесса Евгения стала первым из членов королевской семьи, кто побывал в доме Гарри в Калифорнии и увидел вживую малышку Лилибет. Она прилетала в США в феврале 2022 года под предлогом посещения финального матча турнира по американскому футболу.

Это был не единственный раз, когда принцесса посещала дом своего кузена: позже она вновь зашла к беглой семье в гости, что уже начало вызывать некоторые подозрения и беспокойства в Британии. Беатрис за последние годы также была замечена в доме Гарри.

Кроме того, еще в 2022 году, когда все члены семьи съехались, чтобы отметить юбилей ныне покойной королевы Елизаветы II, можно было заметить близкое общение между сестрами и семьей принца Гарри.

Это обстоятельство крайне не понравилось Карлу, так как никто из членов семьи не должен был заговаривать с принцем и его супругой. Гарри должен был почувствовать себя «в полной изоляции» от семьи, сказано в материале.

Таким образом, уже во время соревнований Игр Непокоренных (Invictus games), Карл строго запретил принцессам приходить на торжество в соборе Святого Павла. На этот раз Евгения и Беатрис последовали его указаниям, однако этого оказалось недостаточно, чтобы он их простил.

На данный момент принцессы не получили от короля включаться в работу вместе со своими родственниками.

Так что пока обе принцессы, которые хотят активно включиться в работу вместе со своими родными, такого права еще не получили.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии заявили о внезапном решении Миддлтон по принцу Гарри.