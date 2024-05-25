Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили во Вьетнаме

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

Посетители мероприятия услышали произведения композиторов, ставших настоящим явлением российской и мировой музыкальной культуры.

Фото, видео: Санкт-Петербургский Дом музыки; 5-tv.ru

Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили во вьетнамском Ханое. Кадры с мероприятия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Мероприятие организовано представительством Россотрудничества во Вьетнаме при поддержке Санкт-Петербургского Дома музыки.

В славянских странах 24 мая отмечают день, посвященный святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию — создателям славянской письменности. Посетители мероприятия услышали произведения композиторов, ставших настоящим явлением российской и мировой музыкальной культуры.

«Посольство мастерства» — ежегодный проект Санкт-Петербургского Дома музыки, созданный в 2012 году и охвативший не только регионы России, но и другие страны мира.

Он состоит из выездных сессий с мастер-классами ведущих музыкантов в шести регионах страны и гастролей успешных молодых солистов в российских центрах науки и культуры за рубежом.

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