Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили во Вьетнаме

Солисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили во вьетнамском Ханое. Кадры с мероприятия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Мероприятие организовано представительством Россотрудничества во Вьетнаме при поддержке Санкт-Петербургского Дома музыки.

В славянских странах 24 мая отмечают день, посвященный святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию — создателям славянской письменности. Посетители мероприятия услышали произведения композиторов, ставших настоящим явлением российской и мировой музыкальной культуры.

«Посольство мастерства» — ежегодный проект Санкт-Петербургского Дома музыки, созданный в 2012 году и охвативший не только регионы России, но и другие страны мира.

Он состоит из выездных сессий с мастер-классами ведущих музыкантов в шести регионах страны и гастролей успешных молодых солистов в российских центрах науки и культуры за рубежом.