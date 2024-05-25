В Минске задержали подозреваемых в подготовке терактов в Таджикистане

Двух граждан Таджикистана задержали в Минске по подозрению в подготовке к совершению терактов на родине. Об этом сообщила глава управления информации и общественных связей белорусского МВД Наталья Сахарчук.

Их уже передали сотрудникам правоохранительных органов Таджикистана, пишет ТАСС. Задержание подозреваемых в террористической деятельности «является ярким примером тесного и оперативного взаимодействия с зарубежными коллегами», указала Сахарчук.

Ранее 5-tv.ru писал, что по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» задержано более 20 человек, включая исполнителей и пособников.

Следствие продолжает устанавливать весь круг причастных к теракту. Ведомства из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана содействуют расследованию.