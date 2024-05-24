В ФСБ сообщили о задержании более 20 человек по делу о теракте в «Крокусе»

По делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» задержано более 20 человек, включая исполнителей и пособников. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств–участников СНГ в Бишкеке.

Он указал, что следствие продолжает устанавливать весь круг причастных к теракту. По его словам, коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана содействуют расследованию.

По его словам, одной из целей заказчиков теракта было нанести ущерб отношениям стран СНГ при помощи религиозного и национального факторов.

«Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены, и каждый причастный к нему не избежит наказания», — заверил он.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что решение продлить арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» вступило в силу.