В ФСБ сообщили о задержании более 20 человек по делу о теракте в «Крокусе»

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 30 0

Глава ведомства Александр Бортников заверил, что все причастные к совершению этого чудовищного преступления будут наказаны.

В ФСБ сообщили о задержании более 20 человек по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

По делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» задержано более 20 человек, включая исполнителей и пособников. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств–участников СНГ в Бишкеке.

Он указал, что следствие продолжает устанавливать весь круг причастных к теракту. По его словам, коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана содействуют расследованию.

По его словам, одной из целей заказчиков теракта было нанести ущерб отношениям стран СНГ при помощи религиозного и национального факторов.

«Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены, и каждый причастный к нему не избежит наказания», — заверил он.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что решение продлить арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» вступило в силу.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
24 мая
«Не избежит наказания»: Бортников о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
21 мая
Решение продлить арест предполагаемым исполнителям теракта в «Крокусе» вступило в силу
19 мая
Арестованные по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали продление ареста
16 мая
Суд продлил арест одному из исполнителей теракта в «Крокусе»
15 мая
В суд поступило первое ходатайство о продлении ареста фигуранту дела о теракте в «Крокусе»
11 мая
Губернатор Подмосковья высказался о дальнейшей судьбе «Крокуса»
9 мая
«Серьезный урон»: Рахмон обозначил свое отношение к теракту в «Крокусе»
8 мая
Расследование теракта в «Крокусе» вывело на заграничный след
7 мая
Бортников: главный организатор теракта в «Крокусе» находится за границей
6 мая
Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» планировал уехать в Сирию
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

9:20
Забыла принять таблетки и взялась за топор: почему муж сбежал от Бритни Спирс
9:13
«Вырвали из контекста»: еврокомиссар опроверг угрозы в отношении премьера Грузии
9:06
Спорящие из-за алиментов Прилучный и Муцениеце провели день вместе на теплоходе
9:00
«Не избежит наказания»: Бортников о причастности Украины к теракту в «Крокусе»
8:56
Все пропало: что происходит с мозгом школьника во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ
8:50
Япония расширила санкционный список на девять компаний из России

Сейчас читают

Погибшие при ударе ВСУ по Крыму шли домой со стройки
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
Умирала в страшных муках. Сестру Фриске лечили от рака подпольным лекарством
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео